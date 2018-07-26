Эрдоган рассказал, сколько россиян посетят Турцию в 2018 году

Йоханнесбург, 26 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что страну в 2018 году посетят 6 млн россиян. Об этом турецкий лидер заявил на полях саммита БРИКС в ЮАР.

«Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 млн российских туристов», — сказал Эрдоган.

Он отметил рост сотрудничества между Россией и Турцией во всех областях, в том числе военной, культурной, торговой и туристической.

По словам Эрдогана, двухсторонние отношения между Москвой и Анкарой развиваются стремительно. Он выразил уверенность в увеличении товарооборота между двумя странами, а также росте турпотока из России, сообщает агентство Anadolu.