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Эрдоган рассказал, сколько россиян посетят Турцию в 2018 году
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    Эрдоган рассказал, сколько россиян посетят Турцию в 2018 году

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    Эрдоган рассказал, сколько россиян посетят Турцию в 2018 году

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что страну в 2018 году посетят 6 млн россиян. Об этом турецкий лидер заявил на полях саммита БРИКС в ЮАР.

    «Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 млн российских туристов», — сказал Эрдоган.

    Он отметил рост сотрудничества между Россией и Турцией во всех областях, в том числе военной, культурной, торговой и туристической.

    По словам Эрдогана, двухсторонние отношения между Москвой и Анкарой развиваются стремительно. Он выразил уверенность в увеличении товарооборота между двумя странами, а также росте турпотока из России, сообщает агентство Anadolu.

    Автор: Катерина Михайлиди
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