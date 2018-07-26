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Путин: Наши отношения с Турцией находятся на подъеме
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    Путин: Наши отношения с Турцией находятся на подъеме

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    Путин: Наши отношения с Турцией находятся на подъеме

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ЮАР оценил отношения между Россией и Турцией. По его словам, взаимодействие двух стран, в том числе в экономике и по Сирии, переживает подъем.

    «Наши отношения двусторонние находятся на подъеме», — сказал глава российского государства. 

    Путин обратил внимание на то, что все совместные проекты реализуются согласно плану.

    В ходе разговора российский и турецкий лидеры констатировали развитие сотрудничества во многих сферах, а также рост товарооборота.

    Напомним, ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 61,4%, составив 1,409 млрд долларов

     

    Автор: Тимур Румянцев
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