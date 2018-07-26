Путин: Наши отношения с Турцией находятся на подъеме

Йоханнесбург, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ЮАР оценил отношения между Россией и Турцией. По его словам, взаимодействие двух стран, в том числе в экономике и по Сирии, переживает подъем.

«Наши отношения двусторонние находятся на подъеме», — сказал глава российского государства.

Путин обратил внимание на то, что все совместные проекты реализуются согласно плану.

В ходе разговора российский и турецкий лидеры констатировали развитие сотрудничества во многих сферах, а также рост товарооборота.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 61,4%, составив 1,409 млрд долларов