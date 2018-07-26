Сирия новости 26 июля 22.30: под контроль САА перешел ряд территорий Даръа, в Алеппо обезврежено СВУ

Сирия, 26 июля. САА освободила от ИГ1 ряд территорий провинции Даръа, в Алеппо обезврежено СВУ, ВВС Сирии бьют по ИГ в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ ряд территорий провинции Даръа, атакуют радикалов «Ан-Нусры» в Хаме, бьют по ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): проводит обыски на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что боевики обнаружили и обезвредили взрывное устройство в населенном пункте Кабасин.

Ранее сообщалось, что «Сирийская свободная армия» (ССА) проводит обыски на севере региона с целью выявления и ликвидации «спящих ячеек» радикальных курдских военизированных формирований. В рамках кампании в Африне был задержан врач местной больницы.

В административном центре провинции Алеппо продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Один из источников пишет в Twitter (@ Nmntrc), что сразу в нескольких районах города чинят дороги.

Провинция Даръа

Военный источник передает в Telegram (@C_Military1), что Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов подконтрольной ИГ группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» населенный пункт Джиллин. Одновременно с этим местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ShahbaPress), что под контроль правительственных войск САР перешел холм Телль-Джуму, находившийся в эпицентре противостояния между ИГ и САА несколько последних дней.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю сирийская армия и ВКС РФ нейтрализовали на западе Даръа 133 боевика «Исламского государства».

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция сирийской армии против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных войск САР наносит удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях города Аз-Закият.

Также на севере региона замечена военная колонна Сирийской арабской армии (САА), пишет Telegram-канал (@nors2017). По сведениям автора публикации, подкрепление движется к аэропорту Абу Духур в провинции Идлиб.

Провинция Эс-Сувейда

ВВС Сирии наносят удары по местам скопления террористов «Исламского государства» в окрестностях деревни Шбейки, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Также, по сведениям автора публикации, столкновения между сирийскими войсками и боевиками ИГ отмечаются в районе Аль-Ладжата.

Напомним, накануне террорист-смертник ИГ активировал на себе взрывное устройство, находясь на одном из рынков Эс-Сувейды. В результате теракта погибло 215 мирных жителей города, еще 150 гражданских получили ранения. Сегодня в административном центре региона состоялись похороны жертв атаки ИГ. Местный Telegram-канал (@NovostiDamask) пишет, что в Эс-Сувейде объявлен траур, магазины и другие учреждения не работают.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)