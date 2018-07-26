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Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
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    Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией

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    Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент Труции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всестороннее сотрудничество между Москвой и Анкарой вызывает приступы ревности у некоторых стран. Об этом турецкий лидер заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в ЮАР.

    «Солидарность между нашими странами вызывает у некоторых стран ревность», — сказал Эрдоган в начале встречи.

    В свою очередь Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения РФ и Турции в сфере экономики находятся на подъеме. Российский лидер также добавил, что аналогичная динамика наблюдается в вопросе урегулирования кризиса в Сирии. После этого главы государств удалились, продолжив переговоры, которые были закрыты для прессы.

    Автор: Артем Никулин
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