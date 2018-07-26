Путин шуткой ответил на приглашение Эрдогана в ресторан

Йоханнесбург, 26 июля. Президент России Владимир Путин пошутил, что пригласит своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки мяса из России. Об этом он рассказал во время саммита БРИКС, проходящего сейчас в Йоханнесбурге.

Общаясь с российским лидером, Эрдоган указал на положительное развитие двусторонних отношений России и Турции. По словам турецкого президента, их успех вызывает сильную зависть у некоторых других государств.

Путин напомнил Эрдогану, что тот обещал пригласить российского лидера в ресторан. Эрдоган подтвердил приглашение.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — с улыбкой ответил Путин.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, российский президент Владимир Путин пробудет на саммите с рабочим визитом до 27 июля. Сам саммит, начавшийся в этот четверг, продлится три дня. Кроме лидеров стран-участниц БРИКС, его посетят главы ряд африканских государств, а также Аргентины, Египта, Индонезии, Турции и Ямайки.