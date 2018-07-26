Меню
Политика
Путин шуткой ответил на приглашение Эрдогана в ресторан
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Путин шуткой ответил на приглашение Эрдогана в ресторан

    39

    Путин шуткой ответил на приглашение Эрдогана в ресторан

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент России Владимир Путин пошутил, что пригласит своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки мяса из России. Об этом он рассказал во время саммита БРИКС, проходящего сейчас в Йоханнесбурге.

    Общаясь с российским лидером, Эрдоган указал на положительное развитие двусторонних отношений России и Турции. По словам турецкого президента, их успех вызывает сильную зависть у некоторых других государств.

    Путин напомнил Эрдогану, что тот обещал пригласить российского лидера в ресторан. Эрдоган подтвердил приглашение.

    «Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — с улыбкой ответил Путин.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, российский президент Владимир Путин пробудет на саммите с рабочим визитом до 27 июля. Сам саммит, начавшийся в этот четверг, продлится три дня. Кроме лидеров стран-участниц БРИКС, его посетят главы ряд африканских государств, а также Аргентины, Египта, Индонезии, Турции и Ямайки.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.