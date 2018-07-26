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В Белом доме рассказали об антироссийском курсе оборонного бюджета США
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    В Белом доме рассказали об антироссийском курсе оборонного бюджета США

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    В Белом доме рассказали об антироссийском курсе оборонного бюджета США

    Вашингтон, 26 июля. В Белом доме приветствуют оборонный бюджет США объемом 716 млрд долларов, в который заложены средства против «российской агрессии». Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    «Оборонный бюджет на 2019 финансовый год… поддерживает Европейскую инициативу сдерживания (России), укрепляет позиции Соединенных Штатов в Европе и позиции европейских союзников против угрозы российской агрессии», — сообщила Сандерс.

    Она подчеркнула, что бюджет соответствует стратегии нацбезопасности США.

    Оборонный бюджет уже согласован сенатом и одобрен палатой представителей. Теперь он должен получить одобрение сената, а затем — президента страны.

    Автор: Катерина Михайлиди
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