В Белом доме рассказали об антироссийском курсе оборонного бюджета США

Вашингтон, 26 июля. В Белом доме приветствуют оборонный бюджет США объемом 716 млрд долларов, в который заложены средства против «российской агрессии». Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«Оборонный бюджет на 2019 финансовый год… поддерживает Европейскую инициативу сдерживания (России), укрепляет позиции Соединенных Штатов в Европе и позиции европейских союзников против угрозы российской агрессии», — сообщила Сандерс.

Она подчеркнула, что бюджет соответствует стратегии нацбезопасности США.

Оборонный бюджет уже согласован сенатом и одобрен палатой представителей. Теперь он должен получить одобрение сената, а затем — президента страны.