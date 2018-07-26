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Мужчина впал в кому после драки с полицейским в подмосковном кафе
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    Мужчина впал в кому после драки с полицейским в подмосковном кафе

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    Мужчина впал в кому после драки с полицейским в подмосковном кафе

    Москва, 26 июля. В одном из ресторанов Павловского Посада Московской области произошла драка с участием полицейского. Один из ее участников после потасовки впал в кому.

    Как сообщили в областном ГСУ СК РФ, инцидент произошел в ночь на 21 июля. Между сотрудником полиции и другими гражданами возник конфликт, переросший в драку. В результате случившегося полицейского доставили в больницу с ушибами головы и сотрясением головного мозге. Его оппонент сейчас в коме.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, по факту причинения тяжких телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.

    Пятый канал также опубликовал видео, снятое камерой наружного видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как один из участников уже развязавшейся драки падает навзничь от удара оппонента.

    Автор: Тимур Румянцев
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