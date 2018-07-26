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США отказались от участия во встрече по Сирии в Сочи
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    США отказались от участия во встрече по Сирии в Сочи

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    США отказались от участия во встрече по Сирии в Сочи

    Москва, 26 июля. Соединенные Штаты отказались от участия в новой встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате в Сочи, которая запланирована на 30-31 июля. Соответствующую информацию подтвердил в интервью журналистам представитель Государственного департамента США.

    «США не будут принимать участие в качестве наблюдателя или в каком-либо другом формальном качестве», — подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ранее заместитель официального представителя министерства иностранных дел России Артем Кожин сообщил, что представители США были приглашены в качестве наблюдателей на данную встречу.

    Отметим, что на предстоящих переговорах в Сочи ожидается присутствие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Ирана и Турции, а также специального посланника генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры.

    Автор: Тимур Румянцев
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