Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии

Дамаск, 26 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) возьмут под свой контроль все регионы Сирии, которые в настоящее время удерживают террористы. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью российским СМИ.

По его словам, самого начала войны власти Сирии пообещали освободить каждый сантиметр сирийской земли​​​. Асад также добавил, что недавно правительственные силы полностью зачистили от террористов Восточную Гуту, а в настоящее время завершают освобождение провинций Даръа и Эль-Кунейтра, после чего САА планирует взять под свой контроль провинцию Идлиб.

«Мы будем выдвигаться во все эти регионы. Военные — а мы отдаем это на их усмотрение — будут определять приоритеты, и Идлиб — один из них», — сказал Асад.

Ранее стало известно, правительственные силы впервые с 2014 года подняли национальный флаг Сирии над столицей провинции Эль-Кунейтра. Кроме того, САА освободили от террористов два крупных ключевых города в провинции Даръа.