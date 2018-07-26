Меню
Новости Сирии
Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии

      /  Обновлено: 
    58

    Асад пообещал вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии

    Дамаск, 26 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) возьмут под свой контроль все регионы Сирии, которые в настоящее время удерживают террористы. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью российским СМИ.

    По его словам, самого начала войны власти Сирии пообещали освободить каждый сантиметр сирийской земли​​​. Асад также добавил, что недавно правительственные силы полностью зачистили от террористов Восточную Гуту, а в настоящее время завершают освобождение провинций Даръа и Эль-Кунейтра, после чего САА планирует взять под свой контроль провинцию Идлиб.

    «Мы будем выдвигаться во все эти регионы. Военные — а мы отдаем это на их усмотрение — будут определять приоритеты, и Идлиб — один из них», — сказал Асад.

    Ранее стало известно, правительственные силы впервые с 2014 года подняли национальный флаг Сирии над столицей провинции Эль-Кунейтра. Кроме того, САА освободили от террористов два крупных ключевых города в провинции Даръа. 

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.