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Политика
«Никто не указывает Турции»: Анкара ответила на угрозы США
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    «Никто не указывает Турции»: Анкара ответила на угрозы США

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    Мевлют Чавушоглу

    Анкара, 26 июля. Анкара не намерена терпеть угрозы от США и вмешательство Вашингтона в политику страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на обещание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести санкции против Анкары в связи с задержанием обвиняемого в пособничестве организаторам госпереворота американского пастора Эндрю Брансона.

    «Никто не указывает Турции. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Верховенство закона существует для всех; без исключения», — заявил Чавушоглу в Twitter.

    Попытка госпереворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Накануне суд провинции Измир постановил поместить Брансона под домашний арест в связи с подозрением в пособничестве организаторам. Кроме того, пастору-евангелисту запрещено выезжать за пределы Турции.

    Вмешательство Трампа в ситуацию связано с тем, что евангелисты являются важной категорией избирателей, голосовавшей за него на выборах президента США в 2016 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
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