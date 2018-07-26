Сделано на Украине: опубликовано видео испытаний противотанковых управляемых ракет для ВСУ
Киев, 26 июля. На Украине впервые испытали противотанковые управляемые ракеты, изготовленные специально по заказу Вооруженных сил страны. Проведением испытанием занималось предприятие «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч».
Как говорится в сообщении госпредприятия на странице в социальной сети Facebook, военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в ВСУ, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.
В сообщении также указано, что расчеты комплексов «Стугна-П» и «Корсар» выполнили задачи успешно.
Видео испытаний ракет, сделанных на Украине, также было опубликовано в Сети.
Ранее на Украине разгорелся скандал из-за минометов собственного производства «Молот», стволы которых разрываются при выстреле. Недавний подобный случай унес жизни троих военнослужащих ВСУ, в связи с чем президент страны Петр Порошенко был вынужден запретить использовать данное оружие в армии.