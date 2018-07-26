Сирия: САА освободила от боевиков ИГ два ключевых города в провинции Даръа

Дамаск, 26 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили от террористов несколько крупных районов в провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, элитное подразделение САА «Силы Тигра» и 4-я танковая дивизия освободили боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) города Джалин и Таль Джамоу в провинции Даръа.

Кроме того, подразделения САА полностью освободили от боевиков северную часть бассейна реки Ярмук, а также начали операцию по окружению боевиков ИГ, чтобы вынудить их сдаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.