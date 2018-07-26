Меню
Новости Сирии
Сирия: САА освободила от боевиков ИГ два ключевых города в провинции Даръа
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА освободила от боевиков ИГ два ключевых города в провинции Даръа

      /  Обновлено: 
    276

    Сирия: САА освободила от боевиков ИГ два ключевых города в провинции Даръа

    Дамаск, 26 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили от террористов несколько крупных районов в провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, элитное подразделение САА «Силы Тигра» и 4-я танковая дивизия освободили боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) города Джалин и Таль Джамоу в провинции Даръа.

    Кроме того, подразделения САА полностью освободили от боевиков северную часть бассейна реки Ярмук, а также начали операцию по окружению боевиков ИГ, чтобы вынудить их сдаться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.