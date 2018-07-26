Москва в Берлине разъяснила свою позицию по миротворцам в Донбассе

Москва, 26 июля. Любое присутствие ООН в Донбассе должно быть согласовано с ДНР и ЛНР, подчеркнули в МИД РФ по итогам обсуждения урегулирования ситуации в регионе на встрече в «нормандском формате» на уровне политдиректоров в Берлине.

«С нашей стороны было подчеркнуто, что представленный Россией в сентябре 2017 года проект резолюции Совета Безопасности об учреждении миссии ООН по охране СММ ОБСЕ на данном этапе является оптимальной основой для обсуждения», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины после антиконституционного захвата власти на Украине в 2014 году.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности на линии разграничения, а также в других районах, где работают наблюдатели ОБСЕ. Однако в Киеве настаивают на размещении «голубых касок» на российско-украинской границе.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что ведение миротворцев ООН в Донбасс без согласия России невозможно.