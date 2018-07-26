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Путин рассказал о перспективах роста товарооборота с Анголой
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    Путин рассказал о перспективах роста товарооборота с Анголой

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    Путин рассказал о перспективах роста товарооборота с Анголой

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на перспективные проекты, которые бы могли способствовать росту товарооборота между Россией и Анголой. 

    «Объем товарооборота скромный, но в принципе у нас есть хорошие проекты, которые могут быть реализованы», — отметил российский лидер на встрече со своим ангольским коллегой Жоау Лоуренсу.

    Глава российского государства обратил внимание на развитие военно-технического сотрудничества двух стран, а также сотрудничество РФ и Анголы в сфере политики и безопасности на международных площадках.

    Путин выразил слова благодарности Лоуренсу за то, что его страна активно поддерживает российские инициативы на площадке ООН.

    Напомним, в четверг президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двусторонних переговоров.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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