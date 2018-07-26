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Рен ТВ стал лидером по просмотрам в будни
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    Рен ТВ стал лидером по просмотрам в будни

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    Рен ТВ стал лидером по просмотрам в будни

    Москва, 26 июля. Телеканал Рен ТВ стал лидером по количеству аудитории в будни и установил новый рекорд. Лучший результат в текущем году был установлен 23 июля.

    Доля аудитории Рен ТВ в минувший понедельник составила 7,7%. «В аудитории «Россия, Все 25–54» РЕН ТВ занял 4-е место, при этом отрыв от второго места составил всего 0,1%», — говорится в сообщении телеканала.

    Наибольшей популярностью у зрителей пользовались документальные проекты «Самые шокирующие гипотезы» (9,1%), «Тайны Чапман» (8,9%) и «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (7,5%). Доля аудитории итогового выпуска «Новостей» в 23.00 составила 8,5%, «Экстренного вызова» в 12.00 — 7,5%, «Новостей» в 12.30 — 7,4%.

    Кроме того, 23 июля Рен ТВ стал лидером в целевой аудитории — доля мужчин от 25 до 54 лет, согласно данным Mediascope, составила 10,7%.

    Автор: Катерина Михайлиди
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