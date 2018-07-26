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Макгрегору вынесли приговор за нападение на автобус
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    Макгрегору вынесли приговор за нападение на автобус

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    Макгрегору вынесли приговор за нападение на автобус

    Нью-Йорк, 26 июля. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ по делу о нападении на автобус, в котором находились бойцы UFC.

    Макгрегор решил пойти на сделку со следствием, избежав семи лет тюремного заключения. Суд Бруклина в Нью-Йорке приговорил Макгрегора к пяти дням общественных работ, а также обязал возместить ущерб владельцам автобуса и другим пострадавшим от его противозаконных действий.

    В апреле Макгрегор напал на автобус, в котором находились бойцы UFC. Макгрегор стулом разбил окно автобуса, в результате чего некоторые пассажиры получил мелкие порезы. После этого полицейский департамент выписал орден на арест бойца.

    Автор: Артем Никулин
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