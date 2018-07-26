С мечами в руках празднуют убийства: Асад назвал «Белые каски» маской террористов

Дамаск, 26 июля. Организация «Белые каски» является маской террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Аль-Каида»1, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Такой организации, как «Белые каски», не существует​​​. Это просто маска. Это маска ан-Нусры», — отметил сирийский лидер в интервью российским журналистам.

Он напомнил, что «Белых касок» эвакуировали из САР «гуманистические» западные страны, а также Иордания и Израиль. В настоящее время в Интернете есть фотографии членов данной организации, которые с мечами в руках празднуют «убийство сирийских солдат над их телами», сказал Асад.

«Поэтому какие еще нужны доказательства, что это никакая не гуманитарная организация, это маска Аль-Каиды», — добавил президент Сирии.

Асад также считает, что Сирию покинули только главари «Белых касок», а остальные представители остались, преимущественно в Идлибе, где на данный момент проживают десятки тысяч террористов.

Ранее Верховный муфтий сирийского государства Ахмад Бадреддин Хассун заявил, что члены организации «Белые каски» не беженцы, а военные преступники, которых необходимо преследовать силами правительств Сирии и РФ.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) и «Джебхат ан-Нусра» являются террористическими организациями, деятельность которых в России запрещена

1 Организация запрещена на территории РФ.