Меню
Новости Сирии
С мечами в руках празднуют убийства: Асад назвал «Белые каски» маской террористов
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    С мечами в руках празднуют убийства: Асад назвал «Белые каски» маской террористов

    105

    С мечами в руках празднуют убийства: Асад назвал «Белые каски» маской террористов

    Дамаск, 26 июля. Организация «Белые каски» является маской террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Аль-Каида»1, заявил президент Сирии Башар Асад.

    «Такой организации, как «Белые каски», не существует​​​. Это просто маска. Это маска ан-Нусры», — отметил сирийский лидер в интервью российским журналистам.

    Он напомнил, что «Белых касок» эвакуировали из САР «гуманистические» западные страны, а также Иордания и Израиль. В настоящее время в Интернете есть фотографии членов данной организации, которые с мечами в руках празднуют «убийство сирийских солдат над их телами», сказал Асад. 

    «Поэтому какие еще нужны доказательства, что это никакая не гуманитарная организация, это маска Аль-Каиды», — добавил президент Сирии. 

    Асад также считает, что Сирию покинули только главари «Белых касок», а остальные представители остались, преимущественно в Идлибе, где на данный момент проживают десятки тысяч террористов.

    С мечами в руках празднуют убийства: Асад назвал «Белые каски» маской террористов

    Ранее Верховный муфтий сирийского государства Ахмад Бадреддин Хассун заявил, что члены организации «Белые каски» не беженцы, а военные преступники, которых необходимо преследовать силами правительств Сирии и РФ.

    «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) и «Джебхат ан-Нусра» являются террористическими организациями, деятельность которых в России запрещена

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.