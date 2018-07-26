Асад объяснил необходимость присутствия ВС РФ в Сирии

Москва, 26 июля. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сообщил, что присутствие российских военных в Сирии необходимо до тех пор, пока в мире не восстановится политическое равновесие.

«Вооруженные силы Российской Федерации важны для баланса в нашем регионе, по крайней мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире», — отметил сирийский лидер в интервью российским журналистам.

Ранее Асад заявил, что основная поддержка международного терроризма осуществляется со стороны западного мира, который таким образом совершает попытки получить контроль над небольшими странами.

Отметим, что Воздушно-космические силы РФ проводят в Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 с сентября 2015 года по запросу сирийского лидера.

1 Организация запрещена на территории РФ.