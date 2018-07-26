Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев

Киев, 26 июля. Украинские перевозчики стали получать угрозы физической расправы за доставку верующих в Киев, где 27 июля пройдет крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщает Украинская православная церковь Московского патриархата.

«Один из перевозчиков признался: везти верующих до Киева им неофициально запретили, угрожая расправой», — рассказал исполняющий обязанности главы Народичского благочиния Овручской епархии протоиерей Олег Доминский.

По его словам, жалобы на украинских чиновников, которые блокируют подвоз верующих, поступают из Нежинской, Черновицкой, Ровенской, Одесской и Запорожской областей.

Митрополит Овручский и Коростенский Виссарион, выступая в эфире украинского телевидения, также добавил, что угрозы поступают и в адрес паломников. Их пугают «проблемами на работе», если они не откажутся от поездки в Киев 27 июля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские власти препятствуют подвозу паломников из Ровно, Херсона, Житомира и Одессы. При этом Киев активно организует подвоз сотрудников бюджетной сферы для мероприятий непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.