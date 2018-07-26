Меню
Новости Сирии
Асад призвал сирийских бизнесменов вернуться в страну
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Асад призвал сирийских бизнесменов вернуться в страну

    204

    Асад призвал сирийских бизнесменов вернуться в страну

    Дамаск, 26 июля. Президент Сирии Башар Асад призвал беженцев, у которых до войны был свой бизнес, вернуться в САР. Лидер арабской республики отметил, что армия страны более активно вытесняет боевиков с территорий Сирии, большинство из которых уже освобождены от террористов.

    «Так что мы призываем беженцев, в основном сирийцев, которые имели здесь свой собственный бизнес, вернуться», — заявил Асад российским журналистам.

    Он отметил, что за полгода в Сирию вернулись несколько тысяч беженцев. Асад также добавил, что возвращению жителей мешает разрушенная инфраструктура и жилье. Некоторых сирийцы считают, что страна полностью должна быть освобождена от терроризма, прежде чем они могли бы вернуться.

    «Поэтому это субъективный вопрос, каждый человек решает здесь сам. Но процесс уже прошел, и люди возвращаются», — подчеркнул сирийских лидер.

    Напомним, Россия помогает армии Сирии в борьбе с терроризмом по просьбе президента страны Башара Асада с 2015 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.