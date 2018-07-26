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В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ
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    В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ

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    В Ленинградском окружном военном суде на скамье подсудимых оказались сразу восемь человек. Граждане России и Таджикистана были признаны виновными, их осудили за «участие в деятельности террористической организации». Слушания длились более 10 дней.

    Обвиняемых задержали в Петербурге в 2016–2017 годах. Однако вердикт вынесли только сейчас. Семеро из восьми подсудимых признали свою вину. Ахимова Магомеда и Юсуфова Азиза приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Ахмедову Артуру, Мамедову Эльдару, Цветкову Максиму присудили на шесть месяцев больше. Мирзошарипова Мирзобарота, Нурматова Фархода приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима. Без уплаты каких-либо штрафов.

    В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ

    Больше всего присудили Ахмедову Артуру — 10 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима. Его адвокат заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор. 

    В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ

    Дмитрий Ливичев, адвокат Артура Ахмедова:

    «С апреля 2015 года по ноябрь 2016 года он (подзащитный — прим. ред) ничего не делал. Перед задержанием он пару раз встретился со своим другом, чисто случайно. Его товарищ открыл какую-то книжку, по названию посчитали, что она имеет отношение к литературе организации. Получать за это на пять лет больше, чем все остальные, я считаю, крайне несправедливо».

    Дмитрий Ливичев добавил, что на момент их задержания запрещенная группировка уже практически прекратила свое существование. Несправедливым приговор посчитали многие адвокаты, они также намерены обжаловать решение суда.

    В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ

    Артем Алексеев, правозащитник (имя своего подзащитного назвать отказался):

    «Я полагаю, что приговор, именно в отношении моего подзащитного, слишком суровый, была возможность  условного осуждения с каким-то крупным денежным штрафом. Но, тем не менее, суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения свободы. В этой части я с ним не согласен».

    Согласно обвинительному заключению, осужденные вербовали новых участников в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1, а также проводили учебные занятия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Елена Новицкая; Руслан Бичурин
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