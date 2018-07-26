В Петербурге восьмерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вынесли приговоры. ФАН-ТВ

В Ленинградском окружном военном суде на скамье подсудимых оказались сразу восемь человек. Граждане России и Таджикистана были признаны виновными, их осудили за «участие в деятельности террористической организации». Слушания длились более 10 дней.

Обвиняемых задержали в Петербурге в 2016–2017 годах. Однако вердикт вынесли только сейчас. Семеро из восьми подсудимых признали свою вину. Ахимова Магомеда и Юсуфова Азиза приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Ахмедову Артуру, Мамедову Эльдару, Цветкову Максиму присудили на шесть месяцев больше. Мирзошарипова Мирзобарота, Нурматова Фархода приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима. Без уплаты каких-либо штрафов.

Больше всего присудили Ахмедову Артуру — 10 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима. Его адвокат заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор.

Дмитрий Ливичев, адвокат Артура Ахмедова:

«С апреля 2015 года по ноябрь 2016 года он (подзащитный — прим. ред) ничего не делал. Перед задержанием он пару раз встретился со своим другом, чисто случайно. Его товарищ открыл какую-то книжку, по названию посчитали, что она имеет отношение к литературе организации. Получать за это на пять лет больше, чем все остальные, я считаю, крайне несправедливо».

Дмитрий Ливичев добавил, что на момент их задержания запрещенная группировка уже практически прекратила свое существование. Несправедливым приговор посчитали многие адвокаты, они также намерены обжаловать решение суда.

Артем Алексеев, правозащитник (имя своего подзащитного назвать отказался):

«Я полагаю, что приговор, именно в отношении моего подзащитного, слишком суровый, была возможность условного осуждения с каким-то крупным денежным штрафом. Но, тем не менее, суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения свободы. В этой части я с ним не согласен».

Согласно обвинительному заключению, осужденные вербовали новых участников в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1, а также проводили учебные занятия.

1 Организация запрещена на территории РФ.