Арестован один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion

Вашингтон, 26 июля. Полиция арестовала Роберта Аллена, который подозревается в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), сообщает The Independent.

Полиция поместила Аллена в тюрьму Истмена в штате Джорджия. Подозреваемый, известный в криминальных кругах как «Большой Боб», попал на камеры видеонаблюдения за несколько минут до того, как XXXTentacion был убит и ограблен, сообщает Газета.ru.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion были предъявлены обвинения в убийстве и в вооруженном ограблении. 20-летнего рэпера убили в США 18 июня этого года.