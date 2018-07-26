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Арестован один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion
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    Арестован один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion

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    Арестован один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion

    Вашингтон, 26 июля. Полиция арестовала Роберта Аллена, который подозревается в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), сообщает The Independent.

    Полиция поместила Аллена в тюрьму Истмена в штате Джорджия. Подозреваемый, известный в криминальных кругах как «Большой Боб», попал на камеры видеонаблюдения за несколько минут до того, как XXXTentacion был убит и ограблен, сообщает Газета.ru.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion были предъявлены обвинения в убийстве и в вооруженном ограблении. 20-летнего рэпера убили в США 18 июня этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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