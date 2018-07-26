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Карасин: Инфраструктуре Донбасса грозит коллапс
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    Карасин: Инфраструктуре Донбасса грозит коллапс

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    Карасин: «Нормандская четверка» обсудила деградацию гуманитарной ситуации в Донбассе

    Берлин, 26 июля. На встрече политдиректоров МИД стран «нормандской четверки» обсуждался вопрос деградации гуманитарной ситуации в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

    По его словам, дипломаты отметили деградацию гуманитарной ситуации в Донбассе, а также угрозу коллапса в работе жизненно важной инфраструктуры в регионе. Он также добавил, что усилия международного сообщества по урегулированию гражданского конфликта на Украине окажутся бесполезными без прямого диалога между Киевом и Донбассом.

    Ранее в Берлине состоялась встреча политдиректоров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию ситуации на Украине.

    Автор: Артем Никулин
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