Мать доведенной до голодной смерти уральской школьницы обвинили в убийстве

Краснокамск, 26 июля. В Пермском крае продолжается расследование гибели школьницы от голода. Мать девочки заключена под стражу, ей предъявлены обвинения в убийстве с особой жестокостью.

Следователи тщательно изучили все обстоятельства произошедшего и провели более 100 допросов. В отношении должностных лиц из органов и учреждений системы профилактики возбуждено дело о халатности, отмечает Ura.ru. Их обвиняют в том, что ребенок не был изъят у матери, несмотря на жалобы на неблагополучную ситуацию в семье.

Напомним, расследование дела о гибели школьницы в Краснокамске на особой контроль ранее взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

О смерти ребенка от голода стало известно в начале прошлой недели, по информации уральских СМИ, соседи слышали, что девочка часто просила у мамы еду, ее кормили всего два раза в неделю.