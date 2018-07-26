Меню
Общество
Мать доведенной до голодной смерти уральской школьницы обвинили в убийстве
Политика
Эрдоган рассказал Путину о ревности некоторых стран из-за отношений с Россией
Следующая новость
Загрузка...

    Мать доведенной до голодной смерти уральской школьницы обвинили в убийстве

    88

    Мать доведенной до голодной смерти уральской школьницы обвинили в убийстве

    Краснокамск, 26 июля. В Пермском крае продолжается расследование гибели школьницы от голода. Мать девочки заключена под стражу, ей предъявлены обвинения в убийстве с особой жестокостью.

    Следователи тщательно изучили все обстоятельства произошедшего и провели более 100 допросов. В отношении должностных лиц из органов и учреждений системы профилактики возбуждено дело о халатности, отмечает Ura.ru. Их обвиняют в том, что ребенок не был изъят у матери, несмотря на жалобы на неблагополучную ситуацию в семье.

    Напомним, расследование дела о гибели школьницы в Краснокамске на особой контроль ранее взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

    О смерти ребенка от голода стало известно в начале прошлой недели, по информации уральских СМИ, соседи слышали, что девочка часто просила у мамы еду, ее кормили всего два раза в неделю.      

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.