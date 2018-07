«Синдром расстройства Трампом»: в США не могут согласовать новые санкции против России

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Джордана Карни «Obstacles mount for quick action on Russia sanctions» («Препятствия для быстрого принятия новых антироссийских санкций»), опубликованной на портале The Hill.

Законодатели, которые жаждут новых санкций в отношении России, столкнулись со знакомым препятствием: медлительность Конгресса.

Ведущие сенаторы от Республиканской партии предупреждают, что Конгресс не станет быстро одобрять новые санкции, несмотря на то, что многие в верхней палате хотят поскорей что-то предпринять после саммита в Хельсинки.

Усложняя процесс введения санкций, два ключевых комитета Сената сначала планируют провести ряд слушаний по России и пересмотреть существующее законодательство о санкциях. Данные мероприятия, вероятно, будет проходить в августе. Таким образом, вопрос о новых антироссийских санкциях, скорее всего, решится не раньше сентября.

Рабочий календарь Конгресса гарантирует, что обсуждение антироссийских санкций затянется на всю осень, и будет проходить во время промежуточных выборов, на которых многие республиканцы поборются за свою будущую политическую карьеру.

Сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель комитета по международным отношениям, отмахнулся от вопросов о том, почему законопроект о санкциях не продвигается быстрее, заявив, что сенаторы не проводят политику «готовься—целься—пли».

«Когда речь заходит о законах и санкциях, предварительные слушания обязательны, — сказал он. — Введение санкций через три дня после пресс-конференции было бы неразумным».

Коркер, известный критик президента США Дональда Трампа, который был одним из главных инициаторов законопроекта о санкциях в отношении России в 2017 году, добавил, что сенаторы хотят быть «методичными», а не «спешить с нашими выводами».

Трамп вызвал бурную реакцию в своей стране и во всем мире, когда отказался осудить предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США 2016 года во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки.

По мнению большинства законодателей, его риторика была «политической катастрофой» и вынудила республиканцев дистанцироваться от президента, чтобы спасти свою политическую карьеру. Столь мягкая позиция по отношению к Путину озадачила даже членов его собственной партии.

Чтобы поскорее ввести санкции против России, сенаторы Линдси Грэм (от Республиканской партии) и Боб Менендес (от Демократической партии) разрабатывают законопроект, согласно которому жесткие антироссийские санкции будут вводиться автоматически.

«Я делаю все что могу», — сказал Грэм журналистам о работе над этим законопроектом.

Кроме того, у сенатора Кори Гарднера (от Республиканской партии) есть предложение к Госдепартаменту — определить, является ли Россия спонсором терроризма. Если будет официально дан положительный ответ, это также приведет к автоматическому вводу санкций.

Однако ни одна из этих инициатив не продвинется этим летом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду дал показания в сенатском комитете по международным отношениям, и теперь ожидается, что на следующей неделе будет проведено дополнительное слушание, а затем еще ряд слушаний после возобновления работы Сената в середине августа.

Демократы уже обвинили республиканцев в том, что они делают недостаточно, чтобы противостоять Трампу. Лидеры Республиканской партии до сих пор проявляли мало желания спорить с Трампом по вопросам торговли и иммиграции. Сенатор Чарльз Шумер (от Демократической партии) сказал, что республиканцы не делают «практически ничего», чтобы осудить или наказать Трампа за его поведение на встрече с Путиным в Хельсинки.

«Республиканцы не предприняли никаких значимых действий, чтобы привлечь президента к ответственности за его ошибочную внешнюю политику и его высказывания, сделанные в Финляндии. Да, некоторые республиканцы упрекнули его в Twitter, но они не поддержали эти слова реальными действиями», — сказал он ранее на этой неделе.

Руководство Республиканской партии оказалось открытым для идеи принятия новых законов о санкциях. Сенатор Джон Корнин заявил в среду, что он «безусловно заинтересован в том, чтобы сделать что-то еще, чтобы сдерживать Россию».

Однако уже сегодня видны признаки скептицизма. В Конгрессе появились сомнения в необходимости введения новых санкций против России.

Сенатор Рэнд Пол (от Республиканской партии) осудил разговоры о более жестких антироссийских санкциях, когда выступал против резолюции, касающейся России, на прошлой неделе. Он также обвинил своих коллег в том, что у них «синдром расстройства Трампом».

На прошлой неделе Сенат сделал символический упрек в адрес Трампа, когда он принял резолюцию, рекомендующую главе Белого дома не посылать дипломатов в Москву для допроса. Но отдельные резолюции, поддерживающие выводы разведывательного сообщества о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, уже неоднократно блокировались.