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Россия выяснит истинные причины задержания на Украине журналиста Вышинского
Украина
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    Россия выяснит истинные причины задержания на Украине журналиста Вышинского

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    Россия выяснит истинные причины задержания на Украине журналиста Вышинского

    Берлин, 26 июля. Россия будет добиваться освобождения руководителя  агентства «РИА Новости. Украина» Кирилла Вышинского, который был арестован украинским судом по подозрению в госизмене. Об этом в четверг заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, Москва также намерена установить истинные причины задержания журналиста.

    «Содержание под стражей российского журналиста вызывает обоснованную озабоченность в российском общественном мнении и в официальных кругах​​​. Мы будем добиваться того, чтобы Вышинский был освобожден, чтобы мы понимали истинные причины его задержания», — отметил он.

    Дипломат не стал комментировать возможность обмена Вышинского, однако подчеркнул, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москальскова поддерживает связь со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

    Напомним, что 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене. Дело с арестом руководителя украинского портала РИА Новости обернулось громким дипломатическим скандалом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Киева неприемлемы, а российское посольство направило в МИД Украины сразу две ноты.

    Автор: Антон Соколов
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