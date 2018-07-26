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Политика
Киев не готов даже на небольшие шаги навстречу Донбассу — Карасин
Украина
Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев
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    Киев не готов даже на небольшие шаги навстречу Донбассу — Карасин

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    Киев не готов даже на небольшие шаги навстречу Донбассу — Карасин

    Берлин, 26 июля. Украинские власти, предпочитают перекладывать ответственность на международные организации, поскольку не готовы или не хотят выполнять минские соглашения. Об этом в четверг заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, выступая перед журналистами.

    «Складывается впечатление, что киевская власть не готова или не желает брать на себя ответственность в осуществлении даже небольших шагов навстречу населению Донбасса, полагаясь на то, что удастся решить все проблемы руками международных организаций», — отметил он.

    По словам дипломата, это в корне неверный подход. Карасин подчеркнул, что без налаживания диалога между Киевом и республиками Донбасса невозможно решение ни политических, ни экономических, ни гуманитарных проблем.

    Ранее  Федеральное агентство новостей сообщало, что политдиректора «нормандской четверки» договорились выработать основные принципы миротворческой операции ООН в Донбассе, которая может положить конец вооруженному конфликту.

    Автор: Антон Соколов
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