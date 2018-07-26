Сирия: Минск призвал мировое сообщество отреагировать на теракт в Эс-Сувейде

Минск, 26 июля. МИД Белоруссии осудил совершенный боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) теракт в сирийской провинции Эс-Сувейда. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества», — говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии отметили, что одной из главных задач мирового сообщества является борьба с террористическими и экстремистскими группировками.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что выступает за установление мира в Сирии и будет всегда против любых проявлений терроризма. В МИД Белоруссии выразили соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, несколько террористов-смертников устроили теракт в Эс-Сувейде утром в среду. Один из терактов произошел на овощном рынке, еще одного террориста поймал местный житель, но он успел привести в действие взрывное устройство. Также боевики «Исламского государства» начали атаковать населенные пункты на востоке провинции. В результате случившегося погибли 215 человек, еще 153 мирных жителя пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.