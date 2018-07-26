Меню
Политика
Сирия: Минск призвал мировое сообщество отреагировать на теракт в Эс-Сувейде
Украина
Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Минск призвал мировое сообщество отреагировать на теракт в Эс-Сувейде

    30

    Сирия: Минск призвал мировое сообщество отреагировать на теракт в Эс-Сувейде

    Минск, 26 июля. МИД Белоруссии осудил совершенный боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) теракт в сирийской провинции Эс-Сувейда. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    «Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества», — говорится в сообщении.

    В МИД Белоруссии отметили, что одной из главных задач мирового сообщества является борьба с террористическими и экстремистскими группировками.

    Внешнеполитическое ведомство напомнило, что выступает за установление мира в Сирии и будет всегда против любых проявлений терроризма. В МИД Белоруссии выразили соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, несколько террористов-смертников устроили теракт в Эс-Сувейде утром в среду. Один из терактов произошел на овощном рынке, еще одного террориста поймал местный житель, но он успел привести в действие взрывное устройство. Также боевики «Исламского государства» начали атаковать населенные пункты на востоке провинции. В результате случившегося погибли 215 человек, еще 153 мирных жителя пострадали.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.