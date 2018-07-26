Летевший в Пекин самолет вернулся в Париж из-за террористической угрозы

Париж, 26 июля. Пассажиры рейса Париж — Пекин авиакомпании Air Chinа не добрались до пункта назначения. Самолет вернулся в столицу Франции из-за террористической угрозы на борту, его осмотрели сотрудники службы безопасности.

Здоровью пассажиров и членов экипажа ничто не угрожает, в Пекин они отправятся другим бортом, сообщает South China Morning Post. Подробности инцидента не уточняются.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что у американского посольства в Пекине прогремел мощный взрыв. По информации МИД КНР, в результате происшествия пострадал только злоумышленник, который принес к зданию дипломатической миссии взрывное устройство.