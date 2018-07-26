В Берлине лишь затронули вопрос о референдуме в Донбассе

Берлин, 26 июля. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что на встрече в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне политдиректоров затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе.

Как отметил дипломат, подробно данный вопрос не обсуждался. По его словам, российская сторона указала на то, что отсутствие прогресса заставляет всех «думать о каких-то новых формах и новых подходах». Карасин подчеркнул, что в этом смысле нет запрещенных способов.

«Обмен идеями продолжается», — заключил он.

Напомним, что возможность проведения в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР — референдума об их статусе обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошедшем 16 июля в Хельсинки саммите.

По мнению известного российского писателя Захара Прилепина, референдум смог бы остановить кровопролитие на территории Донбасса.