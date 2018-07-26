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В Берлине лишь затронули вопрос о референдуме в Донбассе
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    В Берлине лишь затронули вопрос о референдуме в Донбассе

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    В Берлине лишь затронули вопрос о референдуме в Донбассе

    Берлин, 26 июля. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что на встрече в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне политдиректоров затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе.

    Как отметил дипломат, подробно данный вопрос не обсуждался. По его словам, российская сторона указала на то, что отсутствие прогресса заставляет всех «думать о каких-то новых формах и новых подходах». Карасин подчеркнул, что в этом смысле нет запрещенных способов.

    «Обмен идеями продолжается», — заключил он.

    Напомним, что возможность проведения в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР — референдума об их статусе обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошедшем 16 июля в Хельсинки саммите.

    По мнению известного российского писателя Захара Прилепина, референдум смог бы остановить кровопролитие на территории Донбасса.

    Автор: Тимур Румянцев
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