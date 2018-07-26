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«Санкции — пример практики двойных стандартов»: Путин и Рамафоса сделали совместное заявление
Украина
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    «Санкции — пример практики двойных стандартов»: Путин и Рамафоса сделали совместное заявление

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    «Санкции — пример практики двойных стандартов»: Путин и Рамафоса сделали совместное заявление

    Москва, 26 июля. Лидеры России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса​​​ сделали совместное заявление об Антарктике, поддержав важность развития и укрепления системы договора 1959 года.

    Стороны отметили особую ответственность двух стран, которые входят в число создателей договора, за соблюдение его принципов и целей. Также Путин и Рамафоса заявили о недопустимости навязывания своей воли одними государствами другим. Введение односторонних санкций является примером практики двойных стандартов и навязывания воли, подчеркивается в документе.

    «Принятие односторонних принудительных мер государствами в дополнение к санкциям Совета Безопасности ООН может поставить под угрозу цели и задачи этих санкций, а также подорвать их целостность и эффективность», — говорится в заявлении.

    Также стороны поддержали невмешательство во внутренние дела государств, осудили терроризм и выразили готовность усилить координацию по вопросам безопасности и поддержания мира.

    Автор: Катерина Михайлиди
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