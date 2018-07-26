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Сирия: САА впервые с 2014 года подняла государственный флаг над Эль-Кунейтрой
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    Сирия: САА впервые с 2014 года подняла государственный флаг над Эль-Кунейтрой

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    Сирия: САА впервые с 2014 года подняла государственный флаг над Эль-Кунейтрой

    Дамаск, 26 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) впервые за последние четыре года подняли национальный флаг Сирии над столицей провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, правительственные силы взяли под свой контроль столицу провинции Эль-Кунейтра после того, как вооруженная оппозиция покинула город и была переправлена в провинцию Идлиб.

    Вывод боевиков состоялся при прямом участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Организацией эвакуации боевиков занимались представители Сирийского Красного полумесяца, безопасность всей процедуры обеспечивали сирийские войска.

    Автор: Артем Никулин
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