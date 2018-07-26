Путин сожалеет, что президент Аргентины не смог приехать на ЧМ-2018

Йоханнесбург, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что президент Аргентины Маурисио Макри не смог приехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Очень жаль, что вы не смогли приехать к нам на чемпионат мира по футболу», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия сделала все для того, чтобы создать хорошие условия для аргентинских футболистов и тренеров. Путин затронул тему выступления сборной на мировом первенстве, подчеркнув, что аргентинцам не должно быть обидно, так как команда проиграла сборной Франции, которая стала обладателем чемпионского титула.

Макри, в свою очередь, объяснил, что не смог приехать в Россию из-за ситуации в своей стране. Он также отметил успехи российской сборной на первенстве, которая дошла до 1/4 финала турнира.

«Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться. Прогнозы были совершенно иные», — добавил он.

Напомним, сборная Аргентины проиграла Франции в 1/8 финала со счетом 3:4. Сборная России уступила Хорватии в серии пенальти в матче за путевку в полуфинал первенства.