Меню
Политика
Путин сожалеет, что президент Аргентины не смог приехать на ЧМ-2018
Украина
Украинцев запугивают, чтобы не пустить на крестный ход в Киев
Следующая новость
Загрузка...

    Путин сожалеет, что президент Аргентины не смог приехать на ЧМ-2018

    32

    Путин сожалеет, что президент Аргентины не смог приехать на ЧМ-2018

    Йоханнесбург, 26 июля. Российский лидер Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что президент Аргентины Маурисио Макри не смог приехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

    «Очень жаль, что вы не смогли приехать к нам на чемпионат мира по футболу», — заявил Путин.

    Глава государства также отметил, что Россия сделала все для того, чтобы создать хорошие условия для аргентинских футболистов и тренеров. Путин затронул тему выступления сборной на мировом первенстве, подчеркнув, что аргентинцам не должно быть обидно, так как команда проиграла сборной Франции, которая стала обладателем чемпионского титула.

    Макри, в свою очередь, объяснил, что не смог приехать в Россию из-за ситуации в своей стране. Он также отметил успехи российской сборной на первенстве, которая дошла до 1/4 финала турнира.

    «Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться. Прогнозы были совершенно иные», — добавил он.

    Напомним, сборная Аргентины проиграла Франции в 1/8 финала со счетом 3:4. Сборная России уступила Хорватии в серии пенальти в матче за путевку в полуфинал первенства.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.