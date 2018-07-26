Стали известны итоги переговоров «нормандской четверки» по миротворцам ООН в Донбассе

Киев, 26 июля. Политдиректора «нормандской четверки» по итогам встречи в Берлине договорились продолжить обсуждение проведения миротворческой операции ООН в Донбассе, сообщает министерство иностранных дел Украины.

По словам представителей МИД, в ближайшее время участники переговоров намерены выработать базовые принципы работы миротворцев.

«Несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представляет на переговорах Россию, заявил, что Москва рассчитывает на деловой разговор. Как сообщало Федеральное агентство новостей, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил особую роль РФ в обсуждении будущей миротворческой операции. Волкер полагает, что без согласия Россия добиться ввода «голубых касок» в Донбасс будет невозможно.

Отметим, что идею ввести миротворческий контингент выдвинул президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить силы ООН на линии разграничения, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ. Украина же настаивает, чтобы миротворцы были размещены по всей территории Донбасса, включая неподконтрольные районы. Это даст возможность Киеву захватить эти территории, несмотря на то, что минские соглашения предусматривают особый статус Донбасса, считают в ДНР и ЛНР.