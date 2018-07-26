Полное кровавое затмение Луны и великое противостояние Марса: когда и где смотреть, влияние на людей

Сразу два уникальных астрономических явления произойдут в пятницу: полное кровавое затмение Луны и великое противостояние Марса. Во сколько и где их наблюдать на территории России, рассказывает Федеральное агентство новостей.

Полное лунное затмение 27 июля будет самым продолжительным с начала ХХI века. Наблюдать его можно будет более 3,5 часов, а его полная фаза будет длиться с 22 часов 30 минут до 00 часов 13 минут по московскому времени.

Как отметили в Московском планетарии, это полное лунное затмение будет не только самым продолжительным, но и самым зрелищным, потому что когда Земля отбросит тень на свой спутник, Луна приобретет темно-красный оттенок; из-за этого такое затмение называют еще кровавым.

В эту же ночь с 27 на 28 июля произойдет другое астрономическое событие, которое называют либо великим противостоянием Марса, либо полномарсием. Это когда Марс оказывается примерно на той же линии, что Солнце и Земля. При этом Красная планета впервые за 15 лет окажется на максимально близком к Земле расстоянии — 57,7 млн километров.

Продолжительность полномарсия также составит 3,5 часа. Наблюдать за ним можно будет с 21 часа 24 минут до 01 часа 20 минут по московскому времени. Как отмечают в Московском планетарии, это редчайший случай, когда полное лунное затмение и великое противостояние Марса совпадают по времени. В последний раз их наблюдали вместе 200 лет назад.

Астрономы обещают также, что Марс на ночном небе в указанное время не заметить будет невозможно. Его яркость составит 2,8 звездных величины при видимом диаметре 24,2 угловых секунды. Иными словами, Марс в эту ночь будет ярче Юпитера и уступит в блеске лишь Солнцу, Луне и Венере.

Лучшим местом для наблюдения за этими двумя уникальными астрономическими явлениями ученые называют Восточную и Южную Европу. Если хочется полюбоваться необычным зрелищем в телескопы, то можно прийти в Московский планетарий. Посетителей будут ждать не менее десяти любительских телескопов. Возле каждого из них будет находиться астроном, который поможет разглядеть марсианские ландшафты и затмение Луны, расскажет о других планетах, спутниках и звездах и научных открытиях, связанных с этими астрономическими явлениями.

Свою программу приготовил и Петербургский планетарий. Наблюдать за полным лунным затмением и полномарсием в телескопы можно будет в его обсерватории. Сеансы будут начинаться в 21 час 30 минут, 23 часа и 00 часов 30 минут. Стоимость билета на один сеанс — 400 рублей.

Добавим, астрологи считают, что такие редкие астрономические явления, как полное кровавое лунное затмение и великое противостояние Марса не пройдут бесследно для людей: в эту ночь и в последующие несколько месяцев они будут более агрессивны, чем обычно. Астролог Павел Глоба утверждает, что такие события случаются, как правило, перед войнами, и обостряют психические заболевания.

В связи с этим астролог посоветовал не поддаваться на провокации, соблюдать осторожность во всем, особенно на дорогах, и не позволять темным сторонам своей личности вырываться наружу.