«Уфа» дебютировала в еврокубках ничьей со словенским «Домжале»

Уфа, 26 июля. Футбольный клуб «Уфа» первым из российских команд начал новый евросезон — в четверг на стадионе «Нефтяник» подопечные Сергея Томарова встретились с командой «Домжале» из Словении во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Ответная игра состоится в Словении 2 августа. Победитель пары «Уфа» — «Домжале» в следующем раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии клубов «Гонвед» и «Прогресс Нидеркорн».

Напомним, «Уфа» завершила минувший сезон чемпионата России на шестом месте, что стало лучшим достижением в истории клуба и позволило команде впервые сыграть в еврокубках.