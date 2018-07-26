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«Уфа» дебютировала в еврокубках ничьей со словенским «Домжале»
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    «Уфа» дебютировала в еврокубках ничьей со словенским «Домжале»

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    «Уфа» дебютировала в еврокубках ничьей со словенским «Домжале»

    Уфа, 26 июля. Футбольный клуб «Уфа» первым из российских команд начал новый евросезон — в четверг на стадионе «Нефтяник» подопечные Сергея Томарова встретились с командой «Домжале» из Словении во втором отборочном раунде Лиги Европы.

    Игра завершилась со счетом 0:0.

    Ответная игра состоится в Словении 2 августа. Победитель пары «Уфа» — «Домжале» в следующем раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии клубов «Гонвед» и «Прогресс Нидеркорн». 

    Напомним, «Уфа» завершила минувший сезон чемпионата России на шестом месте, что стало лучшим достижением в истории клуба и позволило команде впервые сыграть в еврокубках.  

    Автор: Федор Веснин
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