Найдено тело третьего ребенка, погибшего из-за опрокидывания лодки под Астраханью

Ростов-на-Дону, 26 июля. В Астраханской области найдено тело третьего ребенка, который погиб в результате опрокидывания лодки в реке Бузан вблизи села Калинино.

«В 18​​​.05 по московскому времени обнаружен третий ребенок, — сообщил журналистам представитель Главного управления МЧС по области. — Это — девочка 2008 года рождения».

Сама трагедия произошла в минувшее воскресенье, 22 июля. Мужчина в состоянии наркотического опьянения переправлял девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино (Володарский район). Он совершил резкий маневр, в результате чего плавательное средство перевернулось в нескольких метрах от берега. Трое детей утонули. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».