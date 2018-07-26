В аэропорту Абу-Даби сообщили об инциденте в одном из терминалов

Москва, 26 июля. Управление аэропорта Абу-Даби сообщило об инциденте с участием транспортного средства в одном из терминалов воздушной гавани.

По данным пресс-службы Управления аэропорта Абу-Даби, в 1-ом терминале аэропорта произошел инцидент с участием грузового транспортного средства. В ведомстве также добавили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали международный аэропорт Абу-Даби с помощью ударных беспилотников «Самад-3». Вооруженные ракетами дроны нанесли удар по аэропорту.

Напомним, в 2014 году в Йемене началась гражданская война. В 2015 году к боевым действиям в Йемене присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами.