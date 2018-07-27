Сирия новости 27 июля 07.00: курды пытались устроить теракт в Африне; «Военный совет Манбиджа» выступил против США и Турции

Сирия, 27 июля. Курды пытались устроить теракт в Африне; «Военный совет Манбиджа» выступил против США и Турции; ИГИЛ1 напало сразу на 5 населенных пунктов в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были атакованы ИГИЛ в Эс-Сувейде.

Курды: потеряли одного боевика в результате подрыва автомобиля в Ракке.

«Исламское государство»1: попыталось отвлечь САА от операции в Даръа и Эль-Кунейтре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): предотвратила теракт в кантоне Африн.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), боевики на северо-западе провинции Латакия ни на один день не прекращают провокационные обстрелы позиций правительственных войск, нарушая режим прекращения огня, который введен на территории зоны деэскалации «Идлиб». Под минометным ударом оказались районы юго-восточнее города Кабана и окрестности населенного пункта Бахса. Подразделения САА в обоих случаях были вынуждены открыть ответный огонь.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала @alikhbariasy, боевики «Свободной сирийской армии» обезвредили заминированный автомобиль в городе Азаз. Отмечается, что, скорее всего, к теракту были причастны курдские вооруженные формирования, которые продолжают подпольную деятельность на территории кантона Африн. Как предполагает источник, этот инцидент может поспособствовать усилению контроля турецкого командования над фактически оккупированными территориями Сирии, что может сказаться и на мирных жителей.

Тем временем, по сообщениям источника в Twitter @SyriawatanNews, «Военный совет Манбиджа» заявил, что после вывода курдских вооруженных формирований из региона, он не допустит в свои районы американских и турецких военнослужащих, пообещав «оказывать ожесточенное сопротивление». Кроме этого, представители «совета» подчеркнули свою готовность к сотрудничеству с официальным Дамаском.

Напомним, в начале июня США и Турция согласовали «дорожную карту», в рамках которой курдские вооруженные формирования должны были покинуть Манбидж, а к патрулированию его территории приступали турецкие и американские войска. Это соглашение вызвало недовольство как мирных жителей, так и боевиков «Отрядов народной самообороны», которые, по некоторым данным, по-прежнему находятся в Манбидже.

Провинция Даръа

Правительственные войска продолжают наступать на позиции «Исламского государства» в юго-западной Сирии. Операция САА в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра проходит при активной поддержке ВКС РФ, благодаря чему уже выбить террористов из ряда населенных пунктов на севере и западе анклава ИГИЛ.

По данным Telegram-канала @daraa_now, в настоящее время существует угроза контратаки боевиков в населенном пункте Джиллин, куда на днях удалось войти подразделениям САА. Кроме этого, ряд местных источников сообщает о скоплении террористов в районе деревни Сахи-эль-Джулан.

Провинция Ракка

Несмотря на то, что провинция Ракка была освобождена от боевиков ИГИЛ еще в прошлом году, «спящие ячейки» террористов продолжают там свою подпольную деятельность. По информации Telegram-канала @NewsTerkey1, недалеко от поселения Абу-Вахль во время передвижения подорвался автомобиль «Отрядов народной самообороны». По всей видимости, СВУ было заложено боевиками «Исламского государства». В результате взрыва погиб один представитель YPG и еще трое получили ранение.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики «Исламского государства» осуществили набег сразу на пять населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, сообщает источник в Telegram @syriaalhadit. Среди них называются поселения Шрехи, Шбеки, Рами, Умм-Руак и Ксеб. Отмечается, что данные атаки могли стать попыткой ИГИЛ отвлечь правительственные войска от операции в Даръа и Эль-Кунейтре.

Провинция Хасака

На оккупированных SDF территориях Сирии продолжаются акции протеста местного арабского населения против курдских «властей». Массовые демонстрации, в которых приняли участие около 200 человек, прошли в деревнях Телль-эш-Шарки и Хамдание. В очередной раз мирная акция была жестко пресечена курдскими отрядами «Асаиш», в результате чего 40 гражданских лиц получили ранения. В ходе стычки пострадали и 10 курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)