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Политика
Иордания намерена продолжить сотрудничество с РФ для возвращения беженцев в Сирию
Украина
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    Иордания намерена продолжить сотрудничество с РФ для возвращения беженцев в Сирию

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    Иордания намерена продолжить сотрудничество с РФ для возвращения беженцев в Сирию

    Амман, 26 июля. Власти Иордании намерены продолжить совместную работу с Россией по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел страны Айман Сафади.

    По его словам, королевство поддерживает любые усилия по возвращению беженцев и высоко ценит роль России в урегулировании сирийского кризиса.

    «Иордания продолжит сотрудничать с Россией, чтобы прийти к политическому решению сирийского конфликта, которое сохранит единство Сирии и обеспечит безопасность, чтобы позволить начаться возвращению беженцев на их родину», — цитирует дипломата РИА Новости.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Иордания, Ливан и Турция поддержали предложение России активизировать работу по возращению сирийских беженцев. В настоящий момент стороны обсуждают создание штабов, которые будут координировать эту работу.

    Власти САР также высоко ценит усилия Москвы по репатриации сирийцев. Президент страны Башар Асад на встрече с российской делегацией заявил, что «Сирия готова к возвращению всех ее сыновей», пишет «Газета.ру».

    Автор: Антон Соколов
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