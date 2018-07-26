Иордания намерена продолжить сотрудничество с РФ для возвращения беженцев в Сирию

Амман, 26 июля. Власти Иордании намерены продолжить совместную работу с Россией по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел страны Айман Сафади.

По его словам, королевство поддерживает любые усилия по возвращению беженцев и высоко ценит роль России в урегулировании сирийского кризиса.

«Иордания продолжит сотрудничать с Россией, чтобы прийти к политическому решению сирийского конфликта, которое сохранит единство Сирии и обеспечит безопасность, чтобы позволить начаться возвращению беженцев на их родину», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Иордания, Ливан и Турция поддержали предложение России активизировать работу по возращению сирийских беженцев. В настоящий момент стороны обсуждают создание штабов, которые будут координировать эту работу.

Власти САР также высоко ценит усилия Москвы по репатриации сирийцев. Президент страны Башар Асад на встрече с российской делегацией заявил, что «Сирия готова к возвращению всех ее сыновей», пишет «Газета.ру».