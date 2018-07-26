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РФ обсуждает в ООН тему возвращения сирийских беженцев на родину — Небензя
Украина
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    РФ обсуждает в ООН тему возвращения сирийских беженцев на родину — Небензя

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    РФ обсуждает в ООН тему возвращения сирийских беженцев на родину — Небензя

    Москва, 26 июля. Москва обсуждает в Организации объединенных наций (ООН) проблему возвращения сирийских беженцев в республику, рассказал постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

    По словам дипломата, Россия  обсуждает тему возвращения сирийских беженцев на родину с организациями, которые занимаются вопросами беженцев в ООН, управлением Верховного комиссара по делам беженцев.

    «Мы, конечно, заинтересованы в возвращении сирийских беженцев на родину», — добавил Небензя.

    Он отметил, что на сегодняшний день 95% территории Сирии уже находится под контролем Дамаска, поэтому людям важно возвращаться на родину и обустраивать свои дома.

    Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что сирийские власти готовы принять всех желающих вернуться в страну беженцев, однако нужна гуманитарная поддержка со стороны мирового сообщества.

    Автор: Дарья Смолина
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