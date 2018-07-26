РФ обсуждает в ООН тему возвращения сирийских беженцев на родину — Небензя

Москва, 26 июля. Москва обсуждает в Организации объединенных наций (ООН) проблему возвращения сирийских беженцев в республику, рассказал постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, Россия обсуждает тему возвращения сирийских беженцев на родину с организациями, которые занимаются вопросами беженцев в ООН, управлением Верховного комиссара по делам беженцев.

«Мы, конечно, заинтересованы в возвращении сирийских беженцев на родину», — добавил Небензя.

Он отметил, что на сегодняшний день 95% территории Сирии уже находится под контролем Дамаска, поэтому людям важно возвращаться на родину и обустраивать свои дома.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что сирийские власти готовы принять всех желающих вернуться в страну беженцев, однако нужна гуманитарная поддержка со стороны мирового сообщества.