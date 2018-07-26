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Трамп пригрозил Турции «большими санкциями» за задержание американского пастора
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    Трамп пригрозил Турции «большими санкциями» за задержание американского пастора

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    Трамп пригрозил Турции «большими санкциями» за задержание американского пастора

    Вашингтон, 26 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от турецких властей немедленного освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Иначе, по его словам, Вашингтон введет против Анкары «большие санкции».

    Об этом американский лидер написал в своем twitter-аккаунте. 

    Как отметил Трамп, Брансон — великолепный человек, замечательный христианин и семьянин. Долговременное задержание пастора обернется для Турции большими санкциями, заверил глава Белого дома.

    «Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!» — добавил президент США.

    Арест американского пастора по подозрениям в терроризме и шпионаже вызвал обострение в отношениях Турции и США. Анкара обвиняет Брансона в оказании помощи сети, которую возглавляет мусульманский проповедник Фетхулла Гюлен, проживающий в Штатах.

    Стоит также напомнить, что Вашингтон пугает Анкару санкциями из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

    Автор: Тимур Румянцев
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