Где «Белые каски» и CNN?: Пушков назвал лицемерием молчание Запада после терактов в Сирии

Москва, 26 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал лицемерием молчание «Белых касок» и стран Запада после террористических атак, осуществленных боевиками запрещенной в РФ группировки ИГ1, в Сирии.

Парламентарий отметил, что дефицита комментариев не наблюдалось после постановочных химических атак.

«Более 200 человек, в том числе женщин и детей погибло вчера от терактов, осуществленных ИГ в Свейде в Сирии. Где же Белые каски? Где CNN? Почему не слышно негодования Госдепа, возмущения западных столиц, как после фейковой «химатаке» в Думе, где и погибших не было? Лицемерие в действии», — написал Пушков.

Напомним, в среду серия терактов на юге Сирии унесла жизни более 200 человек: на рынке города Эс-Сувейда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, кроме того, группы боевиков атаковали населенные пункты в одноименной провинции.

В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.