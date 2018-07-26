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Министр сельского хозяйства Парагвая погиб при крушении самолета
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    Министр сельского хозяйства Парагвая погиб при крушении самолета

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    Министр сельского хозяйства Парагвая погиб при крушении самолета

    Асунсьон, 26 июля. Министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Лиус Гнеитинг погиб при крушении легкого двухмоторного самолета, сообщил администратор аэропорта Асунсьона Рубен Агилар.

    Агилар сообщил, что находившиеся на борту самолета четыре человека погибли. Вместе с Гнеитингом в самолете летели заместитель министра Висенте Рамирес, чиновник ведомства Луис Чароти и пилот Херардо Лопес.

    По информации издания Ultima Hora, причиной авиакатастрофы могли стать технические проблемы. На данный момент ведется расследование,  по итогам которого будут установлены точные причины трагедии.  

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что самолет с делегацией парагвайского правительства во главе с Гнеитингом исчез с радаров накануне вечером. 

    Автор: Дарья Смолина
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