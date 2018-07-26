Опубликован рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта

Москва, 26 июля. СМИ опубликовали рейтинг самых богатых и часто упоминаемых российских звезд. Возглавил топ-10 игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

При составлении рейтинга учитывались годовой доход звезды, его упоминаемость в масс-медиа и интерес со стороны простых россиян. За год заработок хоккеиста составил 14,5 млн долларов. За этот же период его упоминали в СМИ свыше семи тысяч раз. Популярность Овечкина определили 1,6 млн запросов пользователей поисковой системы «Яндекс».

На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который заработал 13,9 млн долларов, 4,5 тыс. раз упоминался в различных изданиях и собрал более 4,4 запросов в «Яндексе». Замыкает тройку Филипп Киркоров (8,9 млн долларов, 9 тыс. упоминаний и 10 млн запросов), который годом ранее находился на второй строчке.

В пятерку также вошли Григорий Лепс, заработавший за год 8,2 млн долларов, и Иван Ургант ($8,5 млн). Далее следуют Дима Билан ($7,7 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), Ольга Бузова ($3,9 млн), Евгений Малкин ($9,5 млн) и Ксения Собчак ($1,4 млн), сообщает Infox.ru.