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Опубликован рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта
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    Опубликован рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта

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    Опубликован рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта

    Москва, 26 июля. СМИ опубликовали рейтинг самых богатых и часто упоминаемых российских звезд. Возглавил топ-10 игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

    При составлении рейтинга учитывались годовой доход звезды, его упоминаемость в масс-медиа и интерес со стороны простых россиян. За год заработок хоккеиста составил 14,5 млн долларов. За этот же период его упоминали в СМИ свыше семи тысяч раз. Популярность Овечкина определили 1,6 млн запросов пользователей поисковой системы «Яндекс».

    Опубликован рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта

    На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который заработал 13,9 млн долларов, 4,5 тыс. раз упоминался в различных изданиях и собрал более 4,4 запросов в «Яндексе». Замыкает тройку Филипп Киркоров (8,9 млн долларов, 9 тыс. упоминаний и 10 млн запросов), который годом ранее находился на второй строчке.

    В пятерку также вошли Григорий Лепс, заработавший за год 8,2 млн долларов, и Иван Ургант ($8,5 млн). Далее следуют Дима Билан ($7,7 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), Ольга Бузова ($3,9 млн), Евгений Малкин ($9,5 млн) и Ксения Собчак ($1,4 млн), сообщает Infox.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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