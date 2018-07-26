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Маликов объяснил появление скандальной записи о геях и евреях в Twitter
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    Маликов объяснил появление скандальной записи о геях и евреях в Twitter

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    Маликов объяснил появление скандальной записи о геях и евреях в Twitter

    Москва, 26 июля. Известный российский певец Дмитрий Маликов заявил, что никогда не писал в Twitter шуток про евреев и представителей ЛГБТ-сообщества.

    «Вчера в моем Twitter не понятно как появившаяся и кем написанная глупость всколыхнула интернет-пространство. Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице. Люди, живите настоящим, не иллюзорным!» — пишет артист в сервисе микроблогов.

    Маликов также попросил прощения у всех, кого мог случайно обидеть своими высказываниями. Напомним, что певец оказался в центре скандала после того, как в его Twitter появилась шутка о том, что в шоу-бизнесе успеха могут добиться только представители нетрадиционной сексуальной ориентации и евреи. Через некоторое время данный твит был удален.

    Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в ответ заметил, что у самого Маликова карьера складывается не слишком успешно и что «у парня какие-то проблемы».

     

    Автор: Антон Соколов
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