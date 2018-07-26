Маликов объяснил появление скандальной записи о геях и евреях в Twitter
Москва, 26 июля. Известный российский певец Дмитрий Маликов заявил, что никогда не писал в Twitter шуток про евреев и представителей ЛГБТ-сообщества.
«Вчера в моем Twitter не понятно как появившаяся и кем написанная глупость всколыхнула интернет-пространство. Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице. Люди, живите настоящим, не иллюзорным!» — пишет артист в сервисе микроблогов.
Маликов также попросил прощения у всех, кого мог случайно обидеть своими высказываниями. Напомним, что певец оказался в центре скандала после того, как в его Twitter появилась шутка о том, что в шоу-бизнесе успеха могут добиться только представители нетрадиционной сексуальной ориентации и евреи. Через некоторое время данный твит был удален.
Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в ответ заметил, что у самого Маликова карьера складывается не слишком успешно и что «у парня какие-то проблемы».
Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся,и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство.Что это было я не понимаю,но это выскочило на моей странице...Люди,живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите,если кому невольно доставил неприятные эмоции) pic.twitter.com/m8aiQNByBZ— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) July 26, 2018