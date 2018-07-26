Маликов объяснил появление скандальной записи о геях и евреях в Twitter

Москва, 26 июля. Известный российский певец Дмитрий Маликов заявил, что никогда не писал в Twitter шуток про евреев и представителей ЛГБТ-сообщества.

«Вчера в моем Twitter не понятно как появившаяся и кем написанная глупость всколыхнула интернет-пространство. Что это было, я не понимаю, но это выскочило на моей странице. Люди, живите настоящим, не иллюзорным!» — пишет артист в сервисе микроблогов.

Маликов также попросил прощения у всех, кого мог случайно обидеть своими высказываниями. Напомним, что певец оказался в центре скандала после того, как в его Twitter появилась шутка о том, что в шоу-бизнесе успеха могут добиться только представители нетрадиционной сексуальной ориентации и евреи. Через некоторое время данный твит был удален.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в ответ заметил, что у самого Маликова карьера складывается не слишком успешно и что «у парня какие-то проблемы».