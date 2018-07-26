Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи

Бейрут, 26 июля. Власти Сирии готовы принять всех желающих вернуться беженцев, однако для этого необходима гуманитарная поддержка со стороны мирового сообщества. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Минувшим утром Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин прибыли в Бейрут, где провели встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири и президентом страны Мишелем Ауном​​​, обсудив возвращение сирийских беженцев к местам своего проживания.

По словам Лаврентьева, на данном этапе власти Сирии не смогут создать необходимые условия для возвращающихся беженцев из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

«Важно не политизировать данный вопрос, это исключительно гуманитарная тема, так как без международной поддержки Сирии будет крайне сложно предоставить необходимые условия для вернувшихся граждан», — сказал Лаврентьев.

Он также добавил, что в настоящее время только на территории Ливана находятся более миллиона сирийских беженцев, в Турции 3,5 миллиона. Всего в странах Ближнего Востока находятся 6,5 миллионов беженцев из Сирии.