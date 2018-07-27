Вингсьютеры ставят «парашютный рекорд» в Подмосковье. ФАН-ТВ

На подмосковном аэродроме «Аэроград Коломна» вингсьют-парашютисты совершили первый рекордный прыжок. К сожалению, пока попытка не увенчалась успехом.

Группа парашютистов собралась установить новый рекорд по прыжкам вингсьют, во время выполнения которого спортсмены должны выстроить в небе фигуру ромба. Падая с 4,5 километров, они имеют в запасе три минуты. Операторы фиксируют фигуру при помощи видео- и фотосъемки, после чего проверяют ровность линий на компьютере. Самым сложным является то, что прыжок бесконтактный, то есть во время падения нельзя держаться за руки.

«В вингсьют изначально приходят люди с опытом 200 прыжков с парашютом. Помимо этого, мы всю весну и все лето учились летать именно в фигуре. То есть народ учился летать в группе, работать в группе, работать на определенного человека. И каждые выходные каждый участник просиживал на аэродромах и участвовал в этих учебно-тренировочных сборах», — рассказывает организатор Елена Авдеева.

«Когда мы выпрыгиваем, мы оказываемся на разных высотах. Я или другой человек, который ведет формацию, он летит в определенном режиме, который комфортен для всех, чтобы догнать формацию, остановиться, начать лететь с ее скоростью. Все должны лететь на одном уровне, в конечном итоге, на своих местах в установленной сетке», — объясняет специфику прыжка парашютист Алексей Ильин.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда прыгнули 36 человек. Сейчас планируется прыжок 42-х парашютистов, а, возможно, 49-ти человек, в зависимости от умений желающих вингсьют-пилотов. Участники прыжка собрались здесь на неделю и совершат около 15 прыжков. Подготовка к установке рекорда началась еще весной: команда совершила около 50 прыжков, тренируясь чувствовать друг друга в воздухе.