Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 июля.

В российском посольстве в США прокомментировали так называемую Крымскую декларацию государственного департамента. «Ждем признания Косово частью Сербии»: в посольстве РФ ответили на Крымскую декларацию США.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал воюющего в Донбассе на стороне украинских силовиков актера Анатолия Пашинина «преступником». Экс-премьер Украины прокомментировал интервью Пашинина о Донбассе.

Как оказалось, картографический сервис от Microsoft не может связать Крым с остальным материком. Microsoft потеряла Крым для Украины: по карте Bing из Киева на полуостров не доехать.

Сергей Железняк уходит с поста заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Как стало известно ФАН, политик уже написал соответствующее заявление. Железняк уходит с поста замсекретаря президиума генсовета «Единой России».

То, что развернулось в украинских СМИ после государственного переворота, трудно себе представить в нормальном обществе, где с уважением относятся к своей истории, своему настоящему и верят в свое будущее, заявил бывший премьер министр Украины Николай Азаров. «Мы остались людьми без роду и племени»: Азаров рассказал, как Украина отказывается от самой себя.

Экс-глава министерства обороны РФ Анатолий Сердюков впервые прокомментировал новость о заключенном браке с бывшей сотрудницей ведомства Евгенией Васильевой. Это моя личная жизнь: Сердюков отреагировал на слухи о свадьбе с Васильевой.

В строительстве тоннеля на Крымском полуострове на трассе в обход Севастополя может принять участие «Мосметрострой». «Мосметрострой» может построить тоннель в Крыму на трассе в обход Севастополя.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Госдепартаменту США за подписание Крымской декларации. Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию».

Премьер-министр Армении Никола Пашинян рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным, отметив его прямоту и искренность. Пашинян рассказал, что его удивило в Путине.

Детская писательница назвала чемпиона мира по боксу «трусом и слабаком». Усик попал под Ницой: Роман Носиков о двух видах украинцев.