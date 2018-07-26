СМИ узнали о договоренностях Путина и Трампа по Косово

Вашингтон, 26 июля. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали свои позиции по вопросу ситуации в Косово, пише издание Gazeta Express, ссылаясь на осведомленный дипломатический источник.

Приштинская газета утверждает, что Путин и Трамп пришли к единой позиции по Косово. Американская администрация согласилась с тем, что власти Косово должны вернуть северную территорию Сербии. В свою очередь, Белград признает независимость региона.

Как уточняют СМИ, перемена в политике США связана с отставкой советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера. Нынешний советник Джон Болтон известен антикосовскими взглядами. Не исключено, что он мог повлиять на решение президента США.

Напомним, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что вопрос о Косово необходимо решать путем проведения референдума. 26 июля замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с сербским послом в РФ ситуацию на Балканах. Акцент был сделан на урегировании косовского кризиса.